Медики гражданской больницы в месте отбывания срока незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, уже 86 сутки голодающего в колонии города Лабытнанги, угрожали применить к нему карательную медицину - насильственное кормление.

Об этом адвокат Дмитрий Динзе написал в Facebook, передает Укринформ.

«Сенцов Олег не верит в обеспечительные меры со стороны России. Ранее его привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа. Главный врач, как узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос, либо рот, на крайний случай в задницу. Вот такие врачи в России бывают. Карательная медицина», - пишет Динзе.

Он также опубликовал обращение адвоката «Международной агоры» Наташи Добревой, представляющей интересы Сенцова в Страсбурге, в ЕСПЧ.

Обращение Добревой от 7 августа адресовано Представителю РФ при Европейском Суде по правам человека – заместителю Министра юстиции РФ Михаилу Гальперину.

Основываясь на решении ЕСПЧ от 25 июля 2018 года о предоставлении Сенцову наиболее приемлемого для него лечения, адвокат предложила распорядиться о переводе Сенцова в Клинический медицинский многопрофильный центр «Святитель Лука» в Симферополе.

На том же обращении есть текст, дописанный Сенцовым. Он просит не ходатайствовать о переводе его в другую больницу, тем более такую далекую, по нескольким причинам. Во-первых, Сенцов не уверен, что его «туда довезут живым». Во-вторых, он подчеркивает, что «никакие другие врачи меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться».

Как сообщалось, Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Ранее во вторник адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что состояние здоровья Олега Сенцова, который уже 86 сутки голодает в колонии города Лабытнанги в России, ухудшилось.