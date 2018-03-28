Китайские военные суда осуществляют патрульные миссии в северной части Атлантического океана, а российские подлодки усилили присутствие в этих водах до масштабов, невиданных со времен холодной войны.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон.

Он называет военное присутствие Китая на севере Атлантики «новой динамикой».

«Еще пять лет назад ничего подобного не было», – говорит Ричардсон.

По словам Ричардсона, китайский флот находится на международном уровне и обладает «готовностью и возможностями» работать в любом регионе, где захочет Пекин.

«Они, несомненно, составляют для нас конкуренцию в плане военно-морской угрозы», – отмечает он.

Однако активность китайских кораблей у восточного побережья США представляет, пожалуй, не столь серьезную угрозу, как российские подводные лодки. Страны НАТО от Северной Америки до Европы все сильнее беспокоятся по поводу всплеска активности российского подводного флота на севере Атлантики.

«Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет», – говорит Ричардсон.

Власти США опасаются, что Москва может попытаться использовать подлодки, чтобы подрезать подводные кабели, соединяющие два континента, или подключиться к ним.

Второй флот

В связи с осложнением обстановки на севере Атлантического океана США недавно реактивировали командную структуру для обеспечения безопасности у восточного побережья.

Второй флот США помогает выполнять новые инструкции в рамках стратегии министра обороны Джеймса Мэттиса, в соответствии с которой первостепенное внимание уделяется соревнованию крупнейших держав, в не борьбе с терроризмом.

Флот был расформирован в 2011 году, поскольку ВМС нужны были средства на закупки, а 1 июля в Норфолке было объявлено о его воссоздании.

24 августа на борту авианосца в Норфолке под руководством Ричардсона пройдет официальная церемонии воссоздания флота.

Командующий Вторым флотом также возглавит Объединенное командование НАТО в Норфолке. По словам Ричардсона, двойная командная структура позволяет США и их союзникам вместе адаптироваться по мере роста российской угрозы.

Радиопомехи

По словам Ричардсона, в то время как ВМС США корректируют географическую структуру командования, не следует забывать и о конкуренции в сфере информационной войны.

Военнослужащим в открытом море приходится защищаться от российских систем радиоэлектронного подавления, сходных с теми, что использовались против сухопутных сил США в Сирии.

По словам Ричардсона, моряки не раз сталкивались с российскими устройствами радиоэлектронного подавления в международных водах.

«Это постепенно становится привычной частью нашей работы», – поясняет он.

Ричардсон не уточнил, как именно подобная деятельность влияет на работу ВМС. Электронные атаки могут нарушать работу навигационных и коммуникационных систем.

«Эти технологии… несомненно, сыграют решающую роль в будущих противостояниях, и мы должны также инвестировать в их развитие», – подчеркивает адмирал.