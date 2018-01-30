В аннексированном Крыму из-за отсутствия поверхностных водоисточников на некоторых территориях, разрешается использовать для полива воду из скважин.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма», передают Новости Крыма.

«На территории Крыма в силу особенностей климатических условий, гидрогеологических параметров местности и технических характеристик источников водоснабжения в период курортного сезона складывается сложная ситуация с обеспечением и подачей воды потребителям. Согласно СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 6.5: «Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органа по регулированию использования и охране вод», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, постановлением Совета Министров РК от 30.01.2018 г. № 35 «Об утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы»Кроме того, постановлением Совета Министров РК от 30.01.2018 г. № 35 «Об утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы» определено установление запрета на использование качественной подземной воды для полива и технического водоснабжения на территориях, обеспеченных системами централизованного водоснабжения.