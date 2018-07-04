Корабельная группа при поддержке авиации Черноморского флота (ЧФ) России проводит противолодочные и противоминные учения у побережья Абхазии.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крым Информ.

«В ходе тактического учения корабельная группа в составе малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Касимов», морского тральщика (МТЩ) «Вице-адмирал Захарьин» при поддержке звена бомбардировщиков Су-24МР, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 выполнят мероприятия поиска подводных лодок условного противника и противокорабельных мин зоне предполагаемой высадки морского десанта ЧФ на необорудованные участки побережья в Абхазии», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, корабли проведут стрельбы по воздушным и морским целям и выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения. В рамках учений подразделения морской пехоты 22-го армейского корпуса, дислоцированного в оккупированном Крыму, во взаимодействии с силами Черноморского флота РФ осуществят попытку захвата морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии – Нагвалоу и Гудаута.

В пресс-службе отметили, что учения кораблей и авиации ЧФ РФ проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в причерноморской зоне ответственности военного округа.

Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии и в оккупированном Крыму в период с 1 по 15 августа.

В общей сложности в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих, будет задействовано около 600 единиц военной техники.