Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поговорила с матерью украинского политзаключенного в РФ Станислава Клыха Тамарой, которой наконец-то удалось пообщаться с сыном и узнать о его состоянии здоровья.

Как передает Цензор.Нет, об этом она написала в Фейсбуке.

"Поговорила с мамой Святослава Клыха - Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали. Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", - написала Денисова.

Омбудсмен также рассказала Т.Клых о необходимости написать заявление и о том, какие документы ей нужно оформить для получения государственной помощи как члену семьи политзаключенного.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Н.Карпюка и С.Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года С.Клыха этапировали в Верхнеуральск.

4 июля 2018 года российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что С.Клых был помещен в психиатрическую больницу в Магнитогорске. При этом Т.Щур отметила, что он чувствует себя лучше и разрешения на госпитализацию не давал.