На Азовском побережье армейская авиация проверила свою боеготовность / Видео
|20:10 07.08.2018
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|Украина
По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была проверена готовность подразделений армейской авиации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает Информационное Сопротивление.
6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установленное время на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражение условных целей на суше и на море.
Проверка подтвердила - дежурные силы боеготовы, передовые авиационные наводчики умело привели вертолеты армейской авиации на определенные цели. Результат - объекты поражены.
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