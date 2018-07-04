По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была проверена готовность подразделений армейской авиации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает Информационное Сопротивление.



6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установленное время на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражение условных целей на суше и на море.



Проверка подтвердила - дежурные силы боеготовы, передовые авиационные наводчики умело привели вертолеты армейской авиации на определенные цели. Результат - объекты поражены.