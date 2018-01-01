Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала договор с SC Complex Delta SRL (КП ООО "Комплекс Дельта", Румыния) о проведении эксплуатационного дноуглубления в акваториях морских портов "Измаил" и "Рени" по итогам тендера, проведенного в электронной системе публичных закупок ProZorro.

"Впервые в истории АМПУ на дноуглубительные тендеры вышли румынские компании, одна из них одержала победу. Это говорит о качественной подготовке процедуры, ее прозрачности и конкурентности. Теперь компания-победитель может мобилизовать флот и приступать к выполнению работ, необходимых для поддержания навигационных габаритов в Измаиле и Рени", - цитируется в сообщении руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, передает Интерфакс-Украина.

В администрации подчеркивают, что дноуглубление будет способствовать улучшению условий обработки существующих грузопотоков и привлечению новых, увеличению судозаходов и развитию бизнеса в целом.

Стоимость работ по контракту составит около 32 млн грн.

Общий ориентировочный объем грунта, подлежащего обработке, - 200 тыс. куб. м, в том числе: на участках акватории Измаильского морского порта – до 156 тыс. куб. м, на участках акватории Ренийского морского порта – до 44 тыс. куб. м.

Планируемый срок проведения дноуглубления - не более четырех месяцев.

Аукцион по выбору подрядчика состоялся 17 апреля. К участию в нем были допущены три компании: SC Complex Delta SRL, Natural Ecoconstruct SRL (обе - Румыния) ООО "Укрстройсервис" (Украина).

Предложение Complex Delta - на 3,8 млн грн ниже ожидаемой стоимости закупки.