Румынская Complex Delta договорилась с АМПУ о дноуглублении в дунайских портах
|19:18 07.08.2018
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|Румыния
Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала договор с SC Complex Delta SRL (КП ООО "Комплекс Дельта", Румыния) о проведении эксплуатационного дноуглубления в акваториях морских портов "Измаил" и "Рени" по итогам тендера, проведенного в электронной системе публичных закупок ProZorro.
"Впервые в истории АМПУ на дноуглубительные тендеры вышли румынские компании, одна из них одержала победу. Это говорит о качественной подготовке процедуры, ее прозрачности и конкурентности. Теперь компания-победитель может мобилизовать флот и приступать к выполнению работ, необходимых для поддержания навигационных габаритов в Измаиле и Рени", - цитируется в сообщении руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, передает Интерфакс-Украина.
В администрации подчеркивают, что дноуглубление будет способствовать улучшению условий обработки существующих грузопотоков и привлечению новых, увеличению судозаходов и развитию бизнеса в целом.
Стоимость работ по контракту составит около 32 млн грн.
Общий ориентировочный объем грунта, подлежащего обработке, - 200 тыс. куб. м, в том числе: на участках акватории Измаильского морского порта – до 156 тыс. куб. м, на участках акватории Ренийского морского порта – до 44 тыс. куб. м.
Планируемый срок проведения дноуглубления - не более четырех месяцев.
Аукцион по выбору подрядчика состоялся 17 апреля. К участию в нем были допущены три компании: SC Complex Delta SRL, Natural Ecoconstruct SRL (обе - Румыния) ООО "Укрстройсервис" (Украина).
Предложение Complex Delta - на 3,8 млн грн ниже ожидаемой стоимости закупки.
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