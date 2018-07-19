Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов выступает за скорейшее прекращение автобусного сообщения между Украиной и Россией.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения!", - написал И.Гданов в своей странице в "Фейсбук", передает Интерфакс-Украина.

Напомним, Мининфраструктуры инициирует прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в рамках контрмер по Азовскому бассейну.