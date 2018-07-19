У берегов оккупированного Крыма авиация и корабли ЧФ РФ ищут подлодки и мины «противника»
|18:25 07.08.2018
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|Крым
Соединение кораблей охраны водного района совместно с морской авиацией ЧФ РФ проводит тактическое учения по ведению поисковых противолодочных и противоминных действий в зоне ответственности так называемой«Крымской военно-морской базы» (Чёрное море от границы с Украиной на западе и до Керченского пролива на востоке).
Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Флот - 2017.
В рамках учений корабельная группа малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец», тральщика «Ковровец» при поддержке звена бомбардировщиков Су-24М, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 выполнят контрольный поиск подводных лодок условного противника и противокорабельных мин на фарватере выхода главной корабельной группы военно-морской базы для дальнейшего выполнения учебно-боевой задачи.
Экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям, выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.
Данные учения ЧФ РФ проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа в рамках двусторонних тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани.
Также подразделения морской пехоты 22-го армейского корпуса, дислоцированного в аннексированном Крыму, во взаимодействии с силами Черноморского флота России выступят в роли условного противника, осуществив попытку захвата морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии – Нагвалоу и Гудаута.
В практическом розыгрыше тактических эпизодов учений мотострелков поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ.
Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии и в Крыму в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.
Все так называемые «учения», проводимые страной-оккупантом в Крыму с 2014 года, Генштаб Украины считает незаконными.
Напомним, в этот же период с 1-15 августа в Грузии проходят многонациональные учения «Достойный партнер - 2018». Наряду с военнослужащими из стран-членов НАТО и партнеров Альянса участие в учениях принимают морские пехотинцы ВМС Украины.
Отметим, что на данный момент в Черном море в походе находятся три катера ВМС Украины, которые участвуют в морской практике курсантов Института ВМС Украины и «Одесской морской академии».
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