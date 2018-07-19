Пульс Сенцова снизился до 40 ударов в минуту, но он отказывается прекращать голодовку
|17:59 07.08.2018
|0 комментариев
|Крым
В украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку.
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова, сообщает Громадське, передает Украинская правда.
В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.
По словам Динзе, в Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу.
Он также чувствует слабость во всем теле.
Политзаключенному стало хуже, потому что в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги стало очень тепло, а в Сенцова сейчас плохая переносимость жары.
Адвокат также уверен, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.
Сенцов против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".
Он также против перевода в любую другую больницу, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".
С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.
По состоянию на 7 августа режиссер голодает уже 86 день.
5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов "похудел и сильно постарел".
Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы.
Ещё на эту тему:
Украинского политзаключенного в России Клыха вернули в колонию из психиатрической больницы
Украина подаст новый иск против РФ по всем политзаключенным
Amnesty International пополнила списки организаций кому Россия отказала во встрече с Сенцовым
Денисова получила письмо о состоянии Сенцова месячной давности: «Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть»
Осужденного в аннексированном Крыму "агента СБУ" Лимешко внесли в список политзаключенных
Префектура Москвы отказала в проведении массового пикета в поддержку Сенцова из-за решения суда от 2012 года