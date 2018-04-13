Россия не прекращает шантажировать: Тбилиси и другие столицы должны сделать вывод
|17:35 07.08.2018
|0 комментариев
|Россия
Тбилиси и другие столицы мира на примере событий августа 2008 года должны сделать выводы о неотвратимости наказания за агрессию.
Как передает Armenpress, об этом заявил во вторник, 7 августа, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в комментарии ТАСС, приуроченном к 10-й годовщине войны между Россией и Грузией
По его словам, сегодня Грузия должна жалеть о своем решении.
"Надеюсь, что выводы насчет разных агрессивных действий будут сделаны в Тбилиси и других столицах не только Кавказа, но и всего мира, - отметил Карасин. - С 2008 года это событие, безусловно, является событием международного масштаба, которое показало, что любая агрессия наказуема, а в результате любого агрессивного действия результаты прямо противоположны тем целям, которые агрессор задумывал".
Напомним ранее «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад.
Ещё на эту тему:
Россия шантажирует ЕСПЧ - адвокат Грузии
В Страсбургском суде состоится последнее устное слушание по делу «Грузия против России»
Миссия США при ОБСЕ: Россия должна вывести свои войска в Грузии на довоенные позиции
Мэр Грозного осуществлял финансовое обеспечение наступления на Гори и Цхинвали - Паата Давитая
СМИ: Путин посетит Абхазию в годовщину августовской войны
Минобороны Грузии: Растущая милитаризация России увеличивает риск возобновления военной агрессии
Россия может разыскивать через Интерпол еще одного грузинского бойца
Восстановить Южную Осетию недеются в 2017 году