Тбилиси и другие столицы мира на примере событий августа 2008 года должны сделать выводы о неотвратимости наказания за агрессию.

Как передает Armenpress, об этом заявил во вторник, 7 августа, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в комментарии ТАСС, приуроченном к 10-й годовщине войны между Россией и Грузией

По его словам, сегодня Грузия должна жалеть о своем решении.

"Надеюсь, что выводы насчет разных агрессивных действий будут сделаны в Тбилиси и других столицах не только Кавказа, но и всего мира, - отметил Карасин. - С 2008 года это событие, безусловно, является событием международного масштаба, которое показало, что любая агрессия наказуема, а в результате любого агрессивного действия результаты прямо противоположны тем целям, которые агрессор задумывал".

Напомним ранее «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад.