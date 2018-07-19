Хронологія кризи в Азовському морі: затримання турецького судна ABLE / Карта
|15:52 07.08.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - затримання турецького судна ABLE на шляху з Бердянська до Єгипту.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews - повідомляє:
07.08.18 орієнтовно об 11:30 (місцевий час) берегова охорона ФСБ РФ зупинила турецький суховантаж ABLE - IMO: 9001136; Deadweight: 7416 t; на шляху з Бердянська до Єгипту; 26 миль / 48 км на південь від Бердянської коси; 46°12'17" N 36°37'33" E; тривалість затримки 11:30 - 14:30 мч.
Це судно на шляху в Азовське море очікувало в Керченські протоці з 21:00 мч 01.08.18 до 11:00 мч 05.08.18 = 86 годин.
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