Щодо кризи в Азовському морі - затримання турецького судна ABLE на шляху з Бердянська до Єгипту.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews - повідомляє:

07.08.18 орієнтовно об 11:30 (місцевий час) берегова охорона ФСБ РФ зупинила турецький суховантаж ABLE - IMO: 9001136; Deadweight: 7416 t; на шляху з Бердянська до Єгипту; 26 миль / 48 км на південь від Бердянської коси; 46°12'17" N 36°37'33" E; тривалість затримки 11:30 - 14:30 мч.

Це судно на шляху в Азовське море очікувало в Керченські протоці з 21:00 мч 01.08.18 до 11:00 мч 05.08.18 = 86 годин.