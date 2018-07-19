Цены на бензин в аннексированном Крыму снизились, но всё ещё выше московских
|17:10 07.08.2018
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|Крым
В службе статистики зафиксировали незначительное снижение цен на топливо в оккупированном Симферополе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным мониторинга службы, стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС снизилась на 0,15%, марки АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,39%, марки АИ-98 – на 0,20%, дизельного топлива – на 0,15%.
Снижение цен на топливо в Симферополе зафиксировал и предыдущий еженедельный мониторинг службы: тогда бензин подешевел на 0,18%-0,61%.
Сейчас литр бензина марки АИ-92 на АЗС в столице аннексированного Крыма можно купить за 46,27- 46,30 рублей, марки АИ-95 и АИ-95 премиум – за 47,77 – 49,40 рублей, марки АИ-98 – 54,77 – 55,70 рублей. Литр дизельного топлива обойдется в 47,77 – 48,20 рублей.
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