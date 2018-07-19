За деньги «Ростеха» Херсонес превращают в элитный заповедник для материковых толстосумов

16:45 07.08.2018 0 комментариев Севастополь

Севастопольцы не могут приобрести билеты на фестиваль «Опера в Херсонесе».

Об этом заявила лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле глава оргкомитета фестиваля, Олег Беркович объявил о датах проведения «Оперы в Херсонесе».

По словам Дроновой, после анонса она, как и другие жители города, неоднократно пыталась купить билеты, однако на официальном сайте-реализаторе сообщается, что все 3 тысячи заветных пропусков уже выкуплены.

«Я предполагаю, что продажи изначально не было. Севастопольцы, которым удалось разными подпольными путями приобрести билеты через знакомых в Херсонесе, сообщили, что их цена совсем недемократична – от 3 до 5 тысяч рублей», – рассказала РИА «Новый День» общественница.

Она считает, что за историей с билетами проглядывается весьма тревожная тенденция: исчезают событийные мероприятия, доступные для массового посещения горожан на бесплатной основе.

«Например, Парусная неделя – этот праздник 5 лет проводился в августе в центре города и радовал севастопольцев на протяжении нескольких дней. Однако, с изменением во власти города, фестиваль лишили площадки в центре. Аналогичной ситуацией грозит обернуться и парк на Федюхиных высотах», – негодует общественница.

Дронова уверена: чиновники делают все, чтобы лишить местных жителей возможности попасть на мероприятия, доступные лишь для избранных.

«Стараниями Берковича Севастополь превращается в заповедник для элит. Только им доступны «Офицерские балы»» на площадке памятника культуры – Константиновской батареи, цена билетов на который достигала 20 тысяч рублей, опера на руинах древнего Херсонеса, включенного в список наследия ЮНЕСКО. Элитарный закрытый камерный кружок избранных не допускает к себе простого севастопольца, на земле которого, собственно, и разворачиваются красочные шоу», – подчеркивает общественница и добавляет: за представителей севастопольской элиты выдаются лица, совершенно не связанные с городом-героем.

«Телеграм-каналы, которые связывают с помощником губернатора Берковичем, не стесняясь, открыто заявляли, что представители «Ростеха» – и есть «настоящая элита нового Севастополя».

Как я понимаю, «старый Севастополь» – это ветераны, врачи, учителя, короче, обычные севастопольцы. Им, видимо, не место в «третьей столице» – клише для Севастополя, которым Беркович навязчиво хочет заменить устоявшееся веками – «город-герой», – рассказала представительница гражданского актива.

Дронова считает, что если бы власти города заботились не о собственном имидже и пиаре на федеральных каналах, а о жителях Севастополя, то стоило бы провести хотя бы часть фестиваля «Опера в Херсонесе» на сцене на площади Нахимова. Тогда порядка 35 тысяч севастопольцев и гостей города могли бы насладиться оперным пением мирового класса.

«Объединение горожан высоким искусством, видимо, не входит в планы местных организаторов, которые проводят фестиваль за деньги «Ростеха», – заключила горожанка.

Как сообщал «Новый День», до конца июля Беркович занимал должность главного «пиарщика» «правительства».

Несмотря на то, что он так и не смог выстроить нормальных отношений с общественниками и журналистами города, Беркович не снизил активности и не покинул Севастополь, оставшись исполнять обязанности помощника «губернатора» Дмитрия Овсянникова.


 


 



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