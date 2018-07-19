Десантно-штурмовой батальон ВДВ России в оккупированной Феодосии увеличат до полка
|16:18 07.08.2018
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|Феодосия
Десантно-штурмовой батальон ВДВ РФ в оккупированной Феодосии увеличат до полка.
Как передает корреспондент РИА "Новый День", феодосийский десантно-штурмовой батальон был образован в конце прошлого года.
Теперь его намерены расширить для укрепления "обороноспособности" аннексированного полуострова.
Как сообщалось в оккупированном Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.
Также на полуострове заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками», оснащенные системой С-400 «Триумф» и расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», одна из задач которых – прикрывать места дислокации «Триумфа».
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