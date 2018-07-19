Более 70% жилья, которое сейчас приобретается в оккупированном Севастополе, покупают не севастопольцы, а жители "других регионов" России.

Об этом журналистам сообщил и.о. "замгубернатора" аннексированного Севастополя Михаил Демиденко, передают Примечания.

"... 72% всех покупателей по жилью – это не севастопольцы, это люди, которые покупают жилье и приезжают со всех концов России", - сообщил он.

Сейчас, по словам Демиденко, на севастопольском рынке недвижимости спрос превышает предложение, это объясняет, почему Севастополь "догоняет" Санкт-Петербург по ценам на жилье на первичном рынке: в Севастополе в среднем сейчас 1 кв. метр стоит 72 тыс. рублей, а в Северной столице – 78 тыс. рублей.

Помимо этого, как сообщил Демиденко, в планах развитие строительства жилья за государственный счет.