Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
|15:05 07.08.2018
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|Болгария
Два корабля ВМС Болгарии — фрегат «Дръзки» и минный тральщик «Цибър», осенью этого года примут участие в двух операциях НАТО в Средиземном море.
Как сообщил в Русе командующий ВМФ Болгарии, контр-адмирал — Митко Петев, в ноябре 2018 года фрегат «Дръзки» и минный тральщик «Цибър» примут участие в двух операциях НАТО в Средиземном море, передает Вourgas.ru.
Как долго будут проходить учения — информации нет.
Но известно, что их главная цель — борьба с нелегальной миграцией в Средиземноморье.
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