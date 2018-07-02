Два корабля ВМС Болгарии — фрегат «Дръзки» и минный тральщик «Цибър», осенью этого года примут участие в двух операциях НАТО в Средиземном море.

Как сообщил в Русе командующий ВМФ Болгарии, контр-адмирал — Митко Петев, в ноябре 2018 года фрегат «Дръзки» и минный тральщик «Цибър» примут участие в двух операциях НАТО в Средиземном море, передает Вourgas.ru.

Как долго будут проходить учения — информации нет.

Но известно, что их главная цель — борьба с нелегальной миграцией в Средиземноморье.