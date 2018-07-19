Оккупанты в Крыму сдают лес в аренду
|14:40 07.08.2018
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|Крым
Подконтрольное Кремлю управление природных ресурсов и экологии аннексированного Севастополя выставило на аукцион 2881,3 гектара леса.
Оккупационные власти объявили торги на право аренды в Балаклавском районе сроком на 49 лет. Выигравший торги будет оплачивать 86,44 рубля (около 43 гривен) за аренду в год, поскольку аренда одного гектара леса в год стоит 0,03 рубля, сообщает QHA.
При этом, годовой сбор за отстрел животных составит 5 тысяч 400 рублей (2200 грн.). Так, начальная цена лота – 5 486,44 рубля (около 2 тысяч 235 гривен).
В выставленном на аукцион лесу находится 10 особей оленя благородного, 19 особей косули европейской, 11 куниц, 9 кабанов и 6 барсуков.
Заявки на аукцион принимаются до 23 августа, а само проведение аукциона назначили на 4 сентября.
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