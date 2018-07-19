Сошедший в конце марта оползень в районе железнодорожного вокзала оккупированного Севастополя привел к разрушению инфраструктуры региона.

Сейчас оползень остановился, но может продолжить движение, сообщил ведущий геолог предприятия "Крымгеология" Алексей Федоров, передают События Крыма.

"Из-за бездействия, как железнодорожников, так и городских властей в результате схода оползня были деформированы рельсы путей подъезда в депо, рухнула подпорная стенка. Также оползень "задавил" ливневку, которая спускается к железнодорожному вокзалу от спуска Котовского. Для восстановления понесенного ущерба ничего не делается. Оползень пока вроде стоит, но если будут осадки, то он продолжит движение, деваться ему некуда", – сообщил Федоров.

Сотрудник "Крымгеологии" добавил, что последствия оползня своими силами пытается устранить собственник земельного участка, где склон перегрузили отвалами грунта, однако усилий одного человека, считает геолог, недостаточно.

В конце марта 2018 года на водоразделе между улицей Тенистой и железнодорожными путями севастопольского ж/д вокзала производились земляные работы с выемкой грунта в котлованах на двух уровнях.

Грунт не вывозился, а сбрасывался на западный склон водораздела к северо-востоку от железнодорожного депо, что привело к активизации оползневых процессов.

По словам Федорова, ориентировочный размер оползня 65 метров по ширине и до 40 метров по оси.

В конце марта ученый говорил, что под угрозой – часть гаражей и жилой дом, подпорная стена в основании склона, железнодорожные пути и опора контактной сети.

В севастопольском руководстве "Крымской железной дороги" не смогли ответить о состоянии железнодорожных путей, которые повредил оползень.

