В оккупированном Севастополе "проснувшийся" оползень повредил железную дорогу / Фото
|14:14 07.08.2018
|0 комментариев
|Севастополь
Сошедший в конце марта оползень в районе железнодорожного вокзала оккупированного Севастополя привел к разрушению инфраструктуры региона.
Сейчас оползень остановился, но может продолжить движение, сообщил ведущий геолог предприятия "Крымгеология" Алексей Федоров, передают События Крыма.
"Из-за бездействия, как железнодорожников, так и городских властей в результате схода оползня были деформированы рельсы путей подъезда в депо, рухнула подпорная стенка. Также оползень "задавил" ливневку, которая спускается к железнодорожному вокзалу от спуска Котовского. Для восстановления понесенного ущерба ничего не делается. Оползень пока вроде стоит, но если будут осадки, то он продолжит движение, деваться ему некуда", – сообщил Федоров.
Сотрудник "Крымгеологии" добавил, что последствия оползня своими силами пытается устранить собственник земельного участка, где склон перегрузили отвалами грунта, однако усилий одного человека, считает геолог, недостаточно.
В конце марта 2018 года на водоразделе между улицей Тенистой и железнодорожными путями севастопольского ж/д вокзала производились земляные работы с выемкой грунта в котлованах на двух уровнях.
Грунт не вывозился, а сбрасывался на западный склон водораздела к северо-востоку от железнодорожного депо, что привело к активизации оползневых процессов.
По словам Федорова, ориентировочный размер оползня 65 метров по ширине и до 40 метров по оси.
В конце марта ученый говорил, что под угрозой – часть гаражей и жилой дом, подпорная стена в основании склона, железнодорожные пути и опора контактной сети.
В севастопольском руководстве "Крымской железной дороги" не смогли ответить о состоянии железнодорожных путей, которые повредил оползень.
Ещё на эту тему:
72% покупателей недвижимости в оккупированном Севастополе — жители "других регионов" России
Оккупанты в Крыму сдают лес в аренду
Военная прокуратура и СБУ задержали дезертира-перебежчика
В оккупированном Севастополе родилась идея построить еще одно водохранилище стоимостью 24,5 млрд руб.
Российский бюджет потратил 6 миллиардов рублей на соцвыплаты крымчанам с начала года
В оккупированном Севастополе процветает взяточничество — Следком РФ
Член команды теплохода «Князь Владимир» задержан в Украине за нарушение правил посещения оккупированного Крыма