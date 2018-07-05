Санкции в действии: корпорация Дерипаски законсервирует один из своих заводов
|13:54 07.08.2018
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|Россия
UC Rusal Олега Дерипаски начнет в августе консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии.
Об этом сообщил РБК представитель компании, передает Информационное Сопротивление.
Завод, ориентированный на американский рынок, уже четыре месяца работает только на склад.
После попадания компании под санкции США в апреле этого года завод лишился рынков сбыта и нарастил убытки.
Ранее сообщалось, попавший под санкции Дерипаска вернул арендованные частные самолеты.
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