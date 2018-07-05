UC Rusal Олега Дерипаски начнет в августе консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии.

Об этом сообщил РБК представитель компании, передает Информационное Сопротивление.

Завод, ориентированный на американский рынок, уже четыре месяца работает только на склад.

После попадания компании под санкции США в апреле этого года завод лишился рынков сбыта и нарастил убытки.

Ранее сообщалось, попавший под санкции Дерипаска вернул арендованные частные самолеты.