Говорить, что мы ведем войну с РФ и наедяться, что Россия не будет предпринимать враждебных действий по отношению к стране, с которой воюет, наивно.

Об этом в комментарии украинскому изданию рассказал директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, оценивая убытки Украины из-за строительства Керченского моста, информирует news.enovosty.com.

«Однозначно, абсурдно выглядят тезисы с украинской стороны о том, что мост не продержится и тому подобные, потому что если, предположим, из-за некачественного проведения работ что-то произойдет с мостом, с опорами, то не исключено, что судоходный фарватер будет блокирован и, как следствие, будут остановлены поставки сырья для заводов Донецкой, Запорожской областей, в том числе Мариупольского металлургического завода и ряда предприятий», – отметил Рябцев.

Поэтому в наших интересах, чтобы ничего катастрофического с мостом не произошло, добавил он.

При этом, конечно, то, что делает РФ в отношении Крыма и вокруг, не соответствует международному праву, является нарушением конвенции о морском судоходстве, в частности проверки украинских кораблей и судов, которые направляются в Азовское море. Нарушаются и двусторонние договоренности о статусе Азовского моря, уточнил специалист.

Однако, на его взгляд, у нас гибридная война сопровождается гибридным отношением к стране-агрессору.

Мы обвиняем РФ, призываем к санкциям, а с другой стороны, РФ остается основным торговым партнером. Да, мы увеличили объемы торговли с ЕС, но ЕС – это 28 стран. Если разделить по странам, то РФ – №1.

Мы рассказываем всем, что воюем, и при этом надеемся на торговые отношения, на то, что суда будут проходить без досмотра, констатировал он.

«В судах перевозят военную технику к линии разграничения. И разведка РФ должна отказаться остановить судно? Глупо», – подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина несет потери с момента аннексии, и они будут расти, поскольку РФ будет входить во вкус обладания Крымом.

Наибольшие потери несет Мариупольский порт, и он в самом большом проигрыше, поскольку -еще более-менее функционирует, если сравнивать, к примеру, с Бердянском, пояснил специалист.

Украине нужно подавать иски, фиксировать все нарушения, предъявлять ноты, обращаться в суды с требованием компенсации, добавил он.

«Но надеяться на то, что завтра вдруг РФ откажется от Крыма и всего, что с ним связано, наивно», – резюмировал Геннадий Рябцев.



