Процесс акционирования оператора фиксированной связи — "национализированного" предприятия "Крымтелеком" завершится до конца 2018 года.

Об этом сообщило в понедельник, 6 августа, так называемое "министерство" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма в ответ на запрос ТАСС, передает КрымPRESS.



Преобразование предприятия "Крымтелеком" в акционерное общество запланировано завершить до 31 декабря 2018 года, — говорится в сообщении.

В "министерстве" добавили, что пока оккупационные "власти" Крыма не принимали решений о продаже акций будущего акционерного общества.

Решение о продаже акций пока не созданного акционерного общества в настоящее время не может быть принято, — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, добавили в "министерстве", "власти" аннексированного полуострова проводят "мероприятия по формированию размера уставного капитала будущего акционерного общества, создаваемого на базе имущественного комплекса "Крымтелеком".

Как уточняет ТАСС, в Крыму работают операторы "К-Телеком" (бренд WIN-Mobile, преемник сети МТС-Украина), "Крымтелеком" (работает на инфраструктуре "Киевстара", бывшей украинской "дочки" "Вымпелкома"), "Севмобайл" (в Севастополе) и "КТК-Телеком" (бренд "Волна").