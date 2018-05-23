Акционирование «Крымтелекома» оккупанты планируют завершить до конца года
|13:01 07.08.2018
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|Крым
Процесс акционирования оператора фиксированной связи — "национализированного" предприятия "Крымтелеком" завершится до конца 2018 года.
Об этом сообщило в понедельник, 6 августа, так называемое "министерство" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма в ответ на запрос ТАСС, передает КрымPRESS.
Преобразование предприятия "Крымтелеком" в акционерное общество запланировано завершить до 31 декабря 2018 года, — говорится в сообщении.
В "министерстве" добавили, что пока оккупационные "власти" Крыма не принимали решений о продаже акций будущего акционерного общества.
Решение о продаже акций пока не созданного акционерного общества в настоящее время не может быть принято, — отмечается в сообщении.
Вместе с тем, добавили в "министерстве", "власти" аннексированного полуострова проводят "мероприятия по формированию размера уставного капитала будущего акционерного общества, создаваемого на базе имущественного комплекса "Крымтелеком".
Как уточняет ТАСС, в Крыму работают операторы "К-Телеком" (бренд WIN-Mobile, преемник сети МТС-Украина), "Крымтелеком" (работает на инфраструктуре "Киевстара", бывшей украинской "дочки" "Вымпелкома"), "Севмобайл" (в Севастополе) и "КТК-Телеком" (бренд "Волна").
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