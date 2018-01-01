В Черном море с затонувшего судна времен Второй мировой войны извлечено 1129 артснарядов
|12:38 07.08.2018
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Всего с начала разминирования судна было извлечено 1129 артснарядов.
В Херсонской области закончились работы по разминированию судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает РБК Украина.
Начиная с 16 июня 2018, группа водолазно-саперных работников аварийно-спасательного отряда ежедневно поднимали на поверхность и уничтожали артиллерийские снаряды.
С начала работ по разминированию было поднято на поверхность 1129 единиц артснарядов разных калибров.
"Отдавая дань героизму, мужеству и самопожертвованию моряков, присутствующие участники импровизированного митинга приняли участие еще в одной церемонии - возложении венков на воду Ягорлыцкого залива", - сообщили в ГСЧС.
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