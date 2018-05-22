Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
|12:12 07.08.2018
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|Греция
Министерство иностранных дел Греции вызвало посла России в стране Андрея Маслова из-за решения Москвы выслать греческих дипломатов.
Как сообщает Еkathimerini, ему сообщили о протесте греческой стороны против действий РФ, передает Новое Время.
Накануне МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отменил свой визит в Грецию, который должен был состояться в сентябре.
13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны.
В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".
Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.
По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, которые выступают против соглашения с Македонией о переименовании.
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