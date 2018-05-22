Министерство иностранных дел Греции вызвало посла России в стране Андрея Маслова из-за решения Москвы выслать греческих дипломатов.

Как сообщает Еkathimerini, ему сообщили о протесте греческой стороны против действий РФ, передает Новое Время.

Накануне МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отменил свой визит в Грецию, который должен был состояться в сентябре.

13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны.

В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".

Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.

По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, которые выступают против соглашения с Македонией о переименовании.