Совещание глав МИД прикаспийских государств пройдет накануне V Каспийского саммита, в котором примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении.

Совещание глав МИД прикаспийских государств, состоится в Актау 11 августа, сообщает ТАСС.

Как ожидается, основным итоговым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.



