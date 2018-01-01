Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
|11:48 07.08.2018
|0 комментариев
|Азербайджан
Совещание глав МИД прикаспийских государств пройдет накануне V Каспийского саммита, в котором примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении.
Совещание глав МИД прикаспийских государств, состоится в Актау 11 августа, сообщает ТАСС.
Как ожидается, основным итоговым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.
Ещё на эту тему:
17:55 22.06.2018
Кабмин РФ утвердил проект Конвенции о правовом статусе Каспия
Кабмин РФ утвердил проект Конвенции о правовом статусе Каспия
21:49 09.01.2018
Прикаспийские государства унифицируют режим контроля судов в портах
Прикаспийские государства унифицируют режим контроля судов в портах
21:43 13.11.2017
Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне
Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне
22:38 31.08.2017
Каспийское море пересохнет через 75 лет
Каспийское море пересохнет через 75 лет
14:15 18.07.2017
Глава МИД Азербайджана: Около 80% итогового документа по статусу Каспия уже согласовано
Глава МИД Азербайджана: Около 80% итогового документа по статусу Каспия уже согласовано
11:03 17.03.2017
Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и России обсудили подготовку к конкурсу «Кубок моря-2017»
Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и России обсудили подготовку к конкурсу «Кубок моря-2017»
11:16 25.01.2017
В Баку проходит заседание по правовому статусу Каспия
В Баку проходит заседание по правовому статусу Каспия
13:34 14.09.2016
На Каспии пройдут международные учения по ликвидации ЧС на море
На Каспии пройдут международные учения по ликвидации ЧС на море