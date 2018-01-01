Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств

11:48 07.08.2018 0 комментариев Азербайджан

Совещание глав МИД прикаспийских государств пройдет накануне V Каспийского саммита, в котором примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении.

Совещание глав МИД прикаспийских государств, состоится в Актау 11 августа, сообщает ТАСС.

Как ожидается, основным итоговым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве. 

 



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