Три крымских санатория модернизируют за полтора миллиарда

11:22 07.08.2018 0 комментариев Крым

"Управляющая компания инфраструктурных проектов" (Симферополь), которая приобрела на акции трех "национализированных" санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" в аннексированном Крыму, планирует вложить в их модернизацию не менее 1,5 млрд рублей ( около 620 миллионов гривен).

Об этом в понедельник, 6 августа, сообщили в так называемом "министерстве" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма в ответ на запрос ТАСС, передает Объектив.

Новый "собственник" акций указанных акционерных обществ планирует осуществить капитальные и финансовые вложения в модернизацию санаториев на сумму не менее 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса.

Так, акции санатория "Мисхор" были проданы компании за 380,2 млн рублей, "Ай-Петри" - за 416,4 млн рублей и "Дюльбера" - за 702,7 млн рублей.

В "Минимущества" оккупированного Крыма добавили, что в 2018 году больше не планируется "продажа акций акционерных обществ, деятельность которых возможно отнести к санаторно-курортной".



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