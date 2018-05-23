Три крымских санатория модернизируют за полтора миллиарда
|11:22 07.08.2018
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|Крым
"Управляющая компания инфраструктурных проектов" (Симферополь), которая приобрела на акции трех "национализированных" санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" в аннексированном Крыму, планирует вложить в их модернизацию не менее 1,5 млрд рублей ( около 620 миллионов гривен).
Об этом в понедельник, 6 августа, сообщили в так называемом "министерстве" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма в ответ на запрос ТАСС, передает Объектив.
Новый "собственник" акций указанных акционерных обществ планирует осуществить капитальные и финансовые вложения в модернизацию санаториев на сумму не менее 1,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса.
Так, акции санатория "Мисхор" были проданы компании за 380,2 млн рублей, "Ай-Петри" - за 416,4 млн рублей и "Дюльбера" - за 702,7 млн рублей.
В "Минимущества" оккупированного Крыма добавили, что в 2018 году больше не планируется "продажа акций акционерных обществ, деятельность которых возможно отнести к санаторно-курортной".
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