На запланированном заседании в Николаеве возникли технические неполадки, вызванные "несоответствием версий программ для видеосвязи TrueConf".

По этой причине было невозможно наладить воспроизведение звука, и судейская коллегия (председатель — Миняйло) объявила перерыв до 10 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Отметим, что заседание переносится уже не в первый раз. До этого рассмотрение дела сорвали сами "куликовцы", прогулявшие заседания.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Напомним ранее, МВД и драмтеатр требуют 264 тыс. гривен от экс-начальника милиции Одессы за нанесенный ущерб в ходе беспорядков 2 мая 2014.