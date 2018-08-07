Суд отложил на месяц дело "куликовцев", обвиняемых в массовых столкновениях 2-го мая 2014 года
|10:57 07.08.2018
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|Одесса
На запланированном заседании в Николаеве возникли технические неполадки, вызванные "несоответствием версий программ для видеосвязи TrueConf".
По этой причине было невозможно наладить воспроизведение звука, и судейская коллегия (председатель — Миняйло) объявила перерыв до 10 сентября.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.
Отметим, что заседание переносится уже не в первый раз. До этого рассмотрение дела сорвали сами "куликовцы", прогулявшие заседания.
Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
Напомним ранее, МВД и драмтеатр требуют 264 тыс. гривен от экс-начальника милиции Одессы за нанесенный ущерб в ходе беспорядков 2 мая 2014.
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