«Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад
|10:31 07.08.2018
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|Грузия
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович встретится со своими коллегами из Литвы, Латвии и Украины в Грузии в преддверии 10-й годовщины российской агрессии на эту страну.
Об этом сообщает "Польское радио", передает Грузия Online.
Перед вылетом в Грузию министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии приняли участие в пресс-конференции в Варшаве.
Глава польского МИДа во время своего выступления напомнил слова президента Польши Леха Качиньского десятилетней давности о российской агрессии: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу».
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что Европа не сделала выводы после нападения России на Грузию: «Мы говорили, что мы должны придерживаться твердой позиции, мы должны требовать от агрессора соответствующего поведения. Нас почти никто не послушал. Наша задача – не забывать об этой угрозе. Мы должны проявить солидарность, а также поддержать грузин в их выборе – на пути евроатлантической интеграции».
Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс отметил, что этот визит будет также иметь практическое значение.
«Грузия и Украина проходят сейчас через большие перемены, одновременно с этим борясь за свою территориальную целостность. Все мы понимаем, что эта ситуация изменится только тогда, когда Грузия и Украина станут частью нашей евроатлантической семьи», - сказал Ринкевичс.
В Грузии политики встретятся с президентом, премьер-министром, главой парламента и министром иностранных дел Грузии. Они будут обсуждать сближение Грузии с ЕС и НАТО, - отмечается в сообщении.
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