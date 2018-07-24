«Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад

10:31 07.08.2018 0 комментариев Грузия

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович встретится со своими коллегами из Литвы, Латвии и Украины в Грузии в преддверии 10-й годовщины российской агрессии на эту страну.

Об этом сообщает "Польское радио", передает Грузия Online.

Перед вылетом в Грузию министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии приняли участие в пресс-конференции в Варшаве. 

Глава польского МИДа во время своего выступления напомнил слова президента Польши Леха Качиньского десятилетней давности о российской агрессии: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что Европа не сделала выводы после нападения России на Грузию: «Мы говорили, что мы должны придерживаться твердой позиции, мы должны требовать от агрессора соответствующего поведения. Нас почти никто не послушал. Наша задача – не забывать об этой угрозе. Мы должны проявить солидарность, а также поддержать грузин в их выборе – на пути евроатлантической интеграции».

Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс отметил, что этот визит будет также иметь практическое значение. 

«Грузия и Украина проходят сейчас через большие перемены, одновременно с этим борясь за свою территориальную целостность. Все мы понимаем, что эта ситуация изменится только тогда, когда Грузия и Украина станут частью нашей евроатлантической семьи», - сказал Ринкевичс.

В Грузии политики встретятся с президентом, премьер-министром, главой парламента и министром иностранных дел Грузии. Они будут обсуждать сближение Грузии с ЕС и НАТО, - отмечается в сообщении.



Ещё на эту тему:

16:27 06.08.2018
200 словацких знаменитостей требуют принять меры против "скандальной" деятельности байкерской банды "Ночные волки"
15:10 02.08.2018
Против базы "Ночных волков" в Словакии выступили местные жители
12:10 02.08.2018
В США готовят для России «санкции из ада»
11:11 30.07.2018
Российские олигархи покидают Великобританию: количество учеников в британских школах упало почти на 40%
10:11 27.07.2018
В Конгрессе США дали Трампу две недели чтобы проинформировать о решении по "делу Скрипалей"
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
13:29 25.07.2018
В Конгрессе США сделали исключение для трех стран закупающих российское вооружение
19:24 24.07.2018
В США прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
16:01 24.07.2018
Никогда мы не станем "братьями": США сделали заявление в адрес России
11:15 24.07.2018
Конгресс США: страны, перешедшие с российского оружия на американское, могут быть освобождены от санкций
19:10 23.07.2018
В США создали специальное подразделение для борьбы с кибератаками из России
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 07.08.2018
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
12:12 07.08.2018
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
08:50 07.08.2018
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
15:09 06.08.2018
В Греции – новые отставки после смертоносных пожаров
20:55 03.08.2018
Греческий министр ушел в отставку после самого смертоносного лесного пожара в стране
Все новости страны
Грузия Грузия
10:31 07.08.2018
«Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад
19:32 06.08.2018
Грузия ответила России о вступлении их страны в НАТО
13:29 06.08.2018
Россия угрожает НАТО «страшным конфликтом» в случае вступления в альянс Грузии
09:38 06.08.2018
Российских денег в Абхазии стало существенно меньше
Все новости страны
Молдова Молдова
17:44 06.08.2018
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
10:53 03.08.2018
Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
Все новости страны
Россия Россия
13:54 07.08.2018
Санкции в действии: корпорация Дерипаски законсервирует один из своих заводов
10:07 07.08.2018
Цель новых санкций против РФ: "Отрезать Путину денежные потоки"
16:27 06.08.2018
200 словацких знаменитостей требуют принять меры против "скандальной" деятельности байкерской банды "Ночные волки"
08:49 06.08.2018
Минобороны РФ разочаровалось в США после раскрытия конфиденциального предложения по Сирии
Все новости страны
Румыния Румыния
18:11 06.08.2018
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами
10:53 06.08.2018
В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
Все новости страны
Турция Турция
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
08:23 03.08.2018
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
Все новости страны
Украина Украина
16:18 07.08.2018
Десантно-штурмовой батальон ВДВ России в оккупированной Феодосии увеличат до полка
15:52 07.08.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: затримання турецького судна ABLE / Карта
15:30 07.08.2018
72% покупателей недвижимости в оккупированном Севастополе — жители "других регионов" России
14:40 07.08.2018
Оккупанты в Крыму сдают лес в аренду
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс