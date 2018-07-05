Цель новых санкций против РФ: "Отрезать Путину денежные потоки"
|10:07 07.08.2018
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|Россия
Законопроект, которым предусматриваются новые санкции против России, который недавно был предложен американскими законодателями, сформирован для того, чтобы жестко наказать страну-агрессора за вмешательство во внутренние дела Америки и других стран, в том числе военное.
С соответствующим заявлением выступил член верхней палаты Конгресса – Сената − от Демократической партии Бен Кардин, сообщает портал «Голос Америки», передает Главред.
По словам сенатора, финальная цель усиления санкций против РФ – принудить Кремль отказаться от агрессивных поползновений.
«Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект относительно санкций усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы. Мы также имеем санкции, наложенные в связи с законом Магнитского, из-за которых олигархи не могут приезжать в США. Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий”, − заявил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сенате представили новые масштабные санкции против России за действия в Крыму и Сирии.
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