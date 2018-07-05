Цель новых санкций против РФ: "Отрезать Путину денежные потоки"

10:07 07.08.2018 0 комментариев Россия

Законопроект, которым предусматриваются новые санкции против России, который недавно был предложен американскими законодателями, сформирован для того, чтобы жестко наказать страну-агрессора за вмешательство во внутренние дела Америки и других стран, в том числе военное.

С соответствующим заявлением выступил член верхней палаты Конгресса – Сената − от Демократической партии Бен Кардин, сообщает портал «Голос Америки», передает Главред.

По словам сенатора, финальная цель усиления санкций против РФ – принудить Кремль отказаться от агрессивных поползновений.

«Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект относительно санкций усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы. Мы также имеем санкции, наложенные в связи с законом Магнитского, из-за которых олигархи не могут приезжать в США. Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий”, − заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сенате представили новые масштабные санкции против России за действия в Крыму и Сирии.



Ещё на эту тему:

13:54 07.08.2018
Санкции в действии: корпорация Дерипаски законсервирует один из своих заводов
12:57 20.07.2018
Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2
13:05 19.07.2018
​Власти РФ готовят экономику к системной реакции на зарубежные санкции
10:11 19.07.2018
В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
22:28 18.07.2018
Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России
11:24 06.07.2018
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
19:39 05.07.2018
Санкции ЕС против России официально продлены
17:13 27.06.2018
Министр энергетики РФ Новак пытался убедить членов правительства США что бизнес не связан с политикой
11:49 26.06.2018
Компания Пригожина оспорила полномочия спецпрокурора США
10:23 05.06.2018
Банки Швейцарии заблокировали счета российского олигарха Вексельберга
14:23 29.05.2018
Дерипаска планирует расторгнуть соглашение акционеров Rusal для вывода компании из-под американских санкций
11:28 25.05.2018
Подсанкционный Дерипаска покинул совет директоров "Русала"
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 07.08.2018
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
12:12 07.08.2018
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
08:50 07.08.2018
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
15:09 06.08.2018
В Греции – новые отставки после смертоносных пожаров
20:55 03.08.2018
Греческий министр ушел в отставку после самого смертоносного лесного пожара в стране
Все новости страны
Грузия Грузия
10:31 07.08.2018
«Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад
19:32 06.08.2018
Грузия ответила России о вступлении их страны в НАТО
13:29 06.08.2018
Россия угрожает НАТО «страшным конфликтом» в случае вступления в альянс Грузии
09:38 06.08.2018
Российских денег в Абхазии стало существенно меньше
Все новости страны
Молдова Молдова
17:44 06.08.2018
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
10:53 03.08.2018
Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
Все новости страны
Россия Россия
13:54 07.08.2018
Санкции в действии: корпорация Дерипаски законсервирует один из своих заводов
10:07 07.08.2018
Цель новых санкций против РФ: "Отрезать Путину денежные потоки"
16:27 06.08.2018
200 словацких знаменитостей требуют принять меры против "скандальной" деятельности байкерской банды "Ночные волки"
08:49 06.08.2018
Минобороны РФ разочаровалось в США после раскрытия конфиденциального предложения по Сирии
Все новости страны
Румыния Румыния
18:11 06.08.2018
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами
10:53 06.08.2018
В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
Все новости страны
Турция Турция
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
08:23 03.08.2018
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
Все новости страны
Украина Украина
16:18 07.08.2018
Десантно-штурмовой батальон ВДВ России в оккупированной Феодосии увеличат до полка
15:52 07.08.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: затримання турецького судна ABLE / Карта
15:30 07.08.2018
72% покупателей недвижимости в оккупированном Севастополе — жители "других регионов" России
14:40 07.08.2018
Оккупанты в Крыму сдают лес в аренду
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс