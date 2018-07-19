Админуслуги рядом с временно оккупированным Крымом - не на КПВВ на админгранице, и не в близлежащих населенных пунктах

09:42 07.08.2018 0 комментариев Крым

Где намерены в этом году обустроить центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) для крымчан, учитывается ли при этом позиция общественников и правозащитников, и почему к разработке планов по обустройству КПВВ в Херсонской области не привлекали представительство президента Украины в Крыму.

Все эти вопросы прояснял журналист Крым.Реалии, передает Новый Визит.

В прошлом месяце стало известно о решении Кабмина выделить почти 106 млн. гривен на обустройство КПВВ в Херсонской области. Однако сами проекты запланированного обустройства пока не обнародованы и не находятся в открытом доступе.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) не воспринимают вопрос размещения ЦПАУ дискуссионным.

Решению о выделении средств на обустройство самих КПВВ и сервисных зон возле них, а также ЦПАУ для предоставления услуг крымчанам предшествовала огромная работа, позиция ряда крымских общественных и правозащитных организаций, как и самих пересекающих админграницу с Крымом, была учтена.

Так утверждает глава правительственной рабочей группы по обустройству контрольных пунктов в Херсонской области, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Он подчеркнул, что ЦПАУ для крымчан будут обустроены до конца этого года. Однако не на самих КПВВ на админгранице с Крымом, и не в близлежащих населенных пунктах.

«У нас есть официальная позиция. И она не будет меняться. Наше министерство это отработало еще год назад. Мы посчитали, сколько времени тратит человек, чтобы получить украинский документ. Он не поедет в Каланчак, Чаплынку, когда он уже пересек админграницу. Если сделать ЦПАУ в Каланчаке, человек не поедет туда, а все равно поедет в Херсон, потом что ему нужно найти аптеку, купить продукты, и так далее. Мы опросили тех, кто именно переходил административную границу. Люди говорят о том, что им было бы удобно получать административные услуги на админгранице», – добавил Юсуф Куркчи.

На вопрос, почему к деятельности рабочей группы не приглашали представительство президента Украины в АРК, он пояснил: «Формирование государственной политики по Крыму и ее реализация относятся к полномочиям исполнительной ветви власти: правительство, соответствующие министерства и другие центральные органы исполнительной власти. Представительство президента Украины в АРК не относится к исполнительной ветви государственной власти в соответствии с законодательством. При этом предложения главы представительства Бориса Бабина всегда внимательно изучаются нашими сотрудниками и обрабатываются в соответствии с нашей компетенцией».

Юсуф Куркчи рассказал, что ЦПАУ будут оборудованы рядом с КПВВ – в сервисной зоне, обустройство которой предполагается согласно постановлению Кабмина о выделении бюджетных средств, принятому от 4 июля 2018 года.

На заявления оппонентов идеи размещения ЦПАУ на админгранице, утверждающих об угрозе национальной безопасности, он ответил, что проект решения принимался с учетом позиций многих органов государственной власти, а также и силовых ведомств.

«Согласно проекту обустройства КПВВ сервисная зона расположена таким образом, что между ней и временно оккупированной территорией Крыма находится собственно сам КПВВ. Поэтому эти беспокойства абсолютно беспочвенны. ЦПАУ возле КПВВ устанавливаются именно для обеспечения соблюдения прав наших граждан, что является составляющей национальной безопасности Украины, приоритетом государственной политики по Крыму», – акцентировал замминистра.

Он также обратил внимание на то, что согласно проектам предполагается, что все КПВВ в Херсонской области являются не капитальным строительством, а временными конструкциями.

На вопрос, почему эти проекты до сих пор не обнародованы, замминистра ответил, что сейчас совершаются процедуры окончательного согласования проектов, и скоро они будут представлены широкой общественности.

«Сейчас окончательный вариант проекта обустройства КПВВ согласовывается проектным институтом СБУ и Министерством регионального развития Украины. Надеемся, что скоро мы вместе с Мининфраструктуры представим проекты публично», – сказал он.

Согласно разработанным распорядителем бюджетных средств – государственным предприятием «Укринтеравтосервис» – заданиям на проектирование предполагается обустройство, в том числе, и ЦПАУ на 10 рабочих мест с сектором ожидания на 40 человек.

Вместе с тем, в населенных пунктах Херсонской области продолжают открываться ЦПАУ, в которые могут обращаться и жители Крыма.

Следовательно, при обустройстве таких центров и непосредственно на админгранице, у крымчан появится выбор – получить административные услуги они смогут как возле самих КПВВ, так и в близлежащих к ним населенных пунктах.

 



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