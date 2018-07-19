Органом, осуществляющим пенсионное обеспечение и предоставление социальных услуг людям, проживающим на территории АР Крым и г. Севастополя, определено главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Это предусмотрено постановлением правления ПФУ от 9 июля 2018 года под № 14-1, вступающим в силу со дня его официального опубликования, сообщает Новый Визит.

Согласно действующей редакции эти функции выполняют:

— Главное управление ПФУ в Херсонской области — относительно пенсионного обеспечения лиц, получающих пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей) или согласно международным договорам Украины по пенсионному обеспечению, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ;

— Геническое объединенное управление ПФУ и Скадовское объединенное управление ПФУ Херсонской области — в отношении лиц, получающих пенсию в соответствии с другими законодательными актами.