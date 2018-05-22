МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов

08:50 07.08.2018 0 комментариев Греция

Россия в понедельник, 6 августа, объявила о высылке греческих дипломатов.

Посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников, сообщает Deutsche Welle.

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве в ее внутренние дела и подкупе государственных служащих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов.

В свою очередь МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики.



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