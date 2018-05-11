В МИД отметили, что аресты моряков в таких масштабах, как это происходит сейчас, не было уже давно, а возможно, и никогда

08:24 07.08.2018 0 комментариев Украина

Министерство иностранных дел (МИД заявляет, что в Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков, преимущественно - за перевозки нелегальных мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

По его словам, за последние годы ситуация с украинскими моряками за рубежом значительно ухудшилась.

"С моряками всегда были проблемы, но в таких масштабах, как это происходит сейчас, к сожалению, не было уже давно, а возможно, и никогда", - подчеркнул дипломат.

В связи с этим он сказал, что наибольшие проблемы связаны с задержанием украинских моряков в Греции и Италии.

"В Греции по состоянию на июнь этого года удерживают 151 украинского моряка, из них 108 - осуждены, из которых 98 - за перевозку нелегальных мигрантов. Примерно такая же ситуация наблюдается в Италии, где содержится около 100 граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов", - отметил Заяц.

Он добавил, что Украина и Греция намерены заключить соглашение, чтобы тем украинским морякам, которые условно или досрочно освобождены в Греции, можно было разрешить вернуться в Украину.

"Ситуация такова, что их условно, досрочно освобождают, они оказываются в Греции, которую не могут покинуть без средств к существованию. Все понимаем, что существует большой риск того, что они будут втянуты в новый виток противоправной деятельности для того, чтобы обеспечить себя средствами к существованию. Чтобы решить эту проблему, активно сотрудничаем с Министерством юстиции. Надеемся, что в ближайшее время это соглашение будет подписано, и эта категория сможет вернуться домой", - заявил он.

Только за последнее время, отметил дипломат, удалось вернуть 33 украинских моряков на родину.

Речь идет о делах судна Mekong Spirit (27 июля 12 членов экипажа вернулись в Украину) из Греции, судна RS 300-97 (27 июня 6 членов экипажа также вернулись в Украину), и также о возвращении 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune из Омана.

 



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