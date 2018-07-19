Украина подаст новый иск против РФ по всем политзаключенным

07:58 07.08.2018 0 комментариев Крым

Министерство юстиции подаст новый судебный иск против России в отношении всех украинских политзаключенных.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов в эфире "5 канала", передает Украинская правда.

"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая определенная категория людей, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации", - сообщил замминистра.

Он объяснил, на что направлен этот иск в ЕСПЧ.

"Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой дурости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Поэтому обычно знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно еще несколько, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", - убеждены в Минюсте.

Петухов утверждает, что Россия опасается международного осуждения и когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящихся в тюрьме, для них улучшают условия содержания и позволяют посещения.

"А также это дает в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда ... Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования", - говорит Петухов.

Кроме того, он рассказал об уже поданном иске Украины в ЕСПЧ.

"Министерство юстиции также впервые подало иск в Европейский суд по правам человека еще до так называемого референдума и захвата Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму, и мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге. К сожалению, международное правосудие немного медленнее, чем национальное", - отметил Петухов.

В настоящее время известно, что в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены от 70 до 75 украинцев.

12 июля представитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что 25 июля Украина ожидает от РФ официального ответа на предложение обменять 36 россиян на украинских политзаключенных.



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