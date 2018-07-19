Хронологія кризи в Азовському морі - зведення за 5-6 серпня 2018 р / Карта
|07:02 07.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - зведення за 5-6 серпня 2018 р.
Зафіксований перший випадок, схожий на демонстрацію, затримання судна ідущего з російського порту повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews - повідомляє:
1. 05.08.18 орієнтовно о 04:30 (місцевий час) берегова охорона ФСБ РФ зупинила ліванський балкер HALA B - IMO: 8408650; Deadweight: 8881 t; на шляху з Бердянська до Єгипту; 23 милі / 49,6 км на південь від Бердянської коси; 46°15'03" N 36°38'12" E; тривалість затримки 04:00 - 06:00 мч. Це судно на шляху в Азовське море очікувало в Керченські протоці 29 год., а потім 30.07.18 затримувалось на шляху до Бердянська;
2. Випадок, схожий на демонстрацію: 05.08.18 орієнтовно о 10:00 (мч) берегова охорона ФСБ РФ зупинила турецький суховантаж (костер) VERA SU - IMO: 8611219; Deadweight: 3217 t; на шляху (увага!!!) з Таганрогу до Туреччини в традиційному районі затримань на південь від Бердянська; 23 милі / 49,6 км на південь від Бердянської коси; 46°15'21" N 36°38'07" E; тривалість затримки 10:00 - 12:00 мч. На карті (фото 2) чітко видно, що судно йшло зовсім незрозумілим для маршрута з Таганрога на Керч курсом, сильно відхилившись на захід - на маршрут з Маріуполя, а потім немов би "підставилось" під затримання. Це збіглося з інформаційною кампанією в ЗМІ РФ, мета якої розповісти, що затримують всіх, а не тільки ті, що йдуть в українські порти.
3. 05.08.18 орієнтовно о 23:20 (мч) берегова охорона ФСБ РФ зупинила ліванський балкер BRAVE WARRIOR - IMO: 7208728; Deadweight: 6336 t; на шляху з Маріуполя до Бейруту Ліван (фото 3); 15 миль / 28 км на південний схід від Бердянської коси; 46°26'54" N 37°01'06" E; тривалість затримки 23:20 - 01:20. Це судно на шляху в Азовське море очікувало в Керченські протоці 49 год.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Севастополе "диверсанты" атаковали Крымскую военно-морскую базу ЧФ РФ
Мининфраструктуры инициирует прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в рамках контрмер по Азовскому бассейну
Следующим объектом блокады после Азовского моря станет "территория от Крыма до Румынии" - военный эксперт из Великобритании
Расчеты гаубичной артиллерии ЧФ России проводят тренировки на полигоне в оккупированном Крыму
Расчеты ракетных комплексов Черноморского флота РФ провели учения по уничтожению морских целей
Инженерный полк Черноморского флота России минирует оккупированное крымское побережье
Зенитчики Черноморского флота России провели под оккупированным Севастополем учения
В оккупированном Крыму ведется отбор на службу по контракту в Вооруженные Силы России