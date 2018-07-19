Щодо кризи в Азовському морі - зведення за 5-6 серпня 2018 р.

Зафіксований перший випадок, схожий на демонстрацію, затримання судна ідущего з російського порту повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews - повідомляє:

1. 05.08.18 орієнтовно о 04:30 (місцевий час) берегова охорона ФСБ РФ зупинила ліванський балкер HALA B - IMO: 8408650; Deadweight: 8881 t; на шляху з Бердянська до Єгипту; 23 милі / 49,6 км на південь від Бердянської коси; 46°15'03" N 36°38'12" E; тривалість затримки 04:00 - 06:00 мч. Це судно на шляху в Азовське море очікувало в Керченські протоці 29 год., а потім 30.07.18 затримувалось на шляху до Бердянська;

2. Випадок, схожий на демонстрацію: 05.08.18 орієнтовно о 10:00 (мч) берегова охорона ФСБ РФ зупинила турецький суховантаж (костер) VERA SU - IMO: 8611219; Deadweight: 3217 t; на шляху (увага!!!) з Таганрогу до Туреччини в традиційному районі затримань на південь від Бердянська; 23 милі / 49,6 км на південь від Бердянської коси; 46°15'21" N 36°38'07" E; тривалість затримки 10:00 - 12:00 мч. На карті (фото 2) чітко видно, що судно йшло зовсім незрозумілим для маршрута з Таганрога на Керч курсом, сильно відхилившись на захід - на маршрут з Маріуполя, а потім немов би "підставилось" під затримання. Це збіглося з інформаційною кампанією в ЗМІ РФ, мета якої розповісти, що затримують всіх, а не тільки ті, що йдуть в українські порти.

3. 05.08.18 орієнтовно о 23:20 (мч) берегова охорона ФСБ РФ зупинила ліванський балкер BRAVE WARRIOR - IMO: 7208728; Deadweight: 6336 t; на шляху з Маріуполя до Бейруту Ліван (фото 3); 15 миль / 28 км на південний схід від Бердянської коси; 46°26'54" N 37°01'06" E; тривалість затримки 23:20 - 01:20. Це судно на шляху в Азовське море очікувало в Керченські протоці 49 год.