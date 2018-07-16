Оккупационные власти запугивают крымчан, которые едут на материковую Украину
|21:00 06.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Оккупационные власти Севастополя предостерегают жителей Крыма от поездок на материковую Украину.
Так, по мнению и.о. "вице-губернатора" города Владимира Татарчука, посещение Украины "небезопасно" для крымчан.
"Посещение Украины сегодня небезопасно. Ее руководство продолжает последовательно преследовать крымчан и севастопольцев по надуманным обвинениям", – заявил он в ходе аппаратного совещания в так называемом "правительстве" города.
При этом, по словам Татарчука, давлению подвергаются в первую очередь лица, прибывшие на территорию Украины для получения биометрических паспортов для безвизового выезда в страны Шенгенской зоны.
«Они могут быть задержаны сотрудниками СБУ или Национальной полиции под любым предлогом. В группе особого риска – граждане, принимающие участие в организации выборов Крыму, госслужащие, правоохранители, бывшие военнослужащие ВСУ», – добавил чиновник.
Ещё на эту тему:
Военная прокуратура и СБУ задержали дезертира-перебежчика
В оккупированном Севастополе родилась идея построить еще одно водохранилище стоимостью 24,5 млрд руб.
Российский бюджет потратил 6 миллиардов рублей на соцвыплаты крымчанам с начала года
В оккупированном Севастополе процветает взяточничество — Следком РФ
Член команды теплохода «Князь Владимир» задержан в Украине за нарушение правил посещения оккупированного Крыма
Переселенным в Крым россиянам не будет места на освобожденном полуострове — Джемилев / Видео
Ни кампания “Южный ветер” никакая другая пропаганда Россию не спасет — Джемилев / Видео
Оккупационные власти Крыма распродают недвижимость, находящуюся под арестом или в залоге в украинских банках