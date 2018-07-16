Оккупационные власти Севастополя предостерегают жителей Крыма от поездок на материковую Украину.

Так, по мнению и.о. "вице-губернатора" города Владимира Татарчука, посещение Украины "небезопасно" для крымчан.

"Посещение Украины сегодня небезопасно. Ее руководство продолжает последовательно преследовать крымчан и севастопольцев по надуманным обвинениям", – заявил он в ходе аппаратного совещания в так называемом "правительстве" города.

При этом, по словам Татарчука, давлению подвергаются в первую очередь лица, прибывшие на территорию Украины для получения биометрических паспортов для безвизового выезда в страны Шенгенской зоны.

«Они могут быть задержаны сотрудниками СБУ или Национальной полиции под любым предлогом. В группе особого риска – граждане, принимающие участие в организации выборов Крыму, госслужащие, правоохранители, бывшие военнослужащие ВСУ», – добавил чиновник.