Мининфраструктуры инициирует прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в рамках контрмер по Азовскому бассейну
|18:55 06.08.2018
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|Крым
Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил он.
Как подчеркнул В.Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.
"На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем", - отметил он.
Министр также уточнил, что в ходе консультаций относительно ситуации в Азовском бассейне с привлечением многих министерств и ведомств Украины были наработаны и другие решения.
При этом он отметил, что позиции Мининфраструктуры уже направлена на рассмотрение в соответствующие ведомства, ожидаются решения.
"Сейчас это предложения Министерства инфраструктуры, с ними ознакомлены наши коллеги... Мы свои позиции уже подали (на рассмотрение Кабинета министров - ИФ). Ждем, когда они будут рассмотрены", - сказал В.Омелян.
Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры заявил что Украина готовится прекратить ж/д сообщения с РФ , однако какой-либо конкретики не привел.
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