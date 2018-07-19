Продолжающаяся засуха в оккупированном Крыму вызывает все большую обеспокоенность специалистов-экологов и агрономов.

Крымский ученый Маргарита Литвиненко выступила с резким заявлением о том, что Северный Крым просто обречен стать пустыней, если туда не будет возобновлена подача днепровской воды.

Об этом она заявила в комментарии Крым.Реалии, передают Факты.

По ее мнению, формальное решение вопроса — кадровые перестановки и субсидирование Крыма из федерального бюджета — справиться с засухой на аннексированном полуострове не поможет.

«Компенсировать убытки — это не выход из чрезвычайной ситуации. Условия тяжелые, воды действительно не хватает. Можно увольнять руководителей МЧС, вслед за ними наверняка уйдут руководители сельского хозяйства. Но это, к сожалению, ситуацию не исправит, потому что все идет к дальнейшему опустыниванию Крыма. Вода от увольнений и от денег из Москвы не возьмется», — прогнозирует эколог.

По ее словам, сейчас даже те специалисты, которые в 2014−2015 годах говорили, что полуостров обойдется без воды и станет цветущей здравницей, уже официально признали, что вода нужна.

В настоящее время рассматривается идея использования для орошения очищенных сточных вод, но для этого нужны значительные ассигнования, которых нет.

Так, российским «властям» Крыма не удалось построить такие сооружения даже в Балаклаве под Севастополем, хотя для этого выделяли средства из Федеральной целевой программы.

Напомним, оккупанты Крыма расширят границы территорий, включенных в зону ЧС из-за засухи.