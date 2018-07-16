В оккупированном Севастополе "диверсанты" атаковали Крымскую военно-морскую базу ЧФ РФ

19:59 06.08.2018 0 комментариев Севастополь

В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам так называемой "Крымской военно-морской базы" ЧФ РФ провел учения по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России, передает Флот - 2017.

Согласно легенде, в ходе патрулирования акватории экипаж дежурного противодиверсионного катера "Грачонок" обнаружил в гавани неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не отвечала на запросы и была идентифицирована как условный противник.

На перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. Оказавшие сопротивление "диверсанты" были нейтрализованы.

Генштаб Украины  с 2014 года считает незаконными все так называемые "учения", проводимые РФ на временно оккупированной территории АР Крым.

Справка

"Крымская военно-морская база" ЧФ РФ – разнородное оперативно-территориальное объединение Черноморского флота ВМФ СССР и ВМФ России, существовавшее в 1976- 1996 годах и незаконно воссозданное 1 декабря 2014 года после аннексии Крыма Россией.

Штаб объединения находится в оккупированном Севастополе в том месте, где ранее находился штаб ВМС Украины.

В зоне ответственности так называемой "Крымской военно-морской базы" находится Чёрное море от границы с Украиной на западе и до Керченского пролива на востоке.

В состав базы включены:

41-я бригада ракетных катеров,

68-я бригада кораблей охраны водного района,

197-я бригада десантных кораблей, а также формирования боевого и тылового обеспечения

41-я бригада ракетных катеров

166-й дивизион малых ракетных кораблей

«Бора», проект 1239

«Самум», проект 1239

«Штиль», проект 1234

«Мираж», проект 1234

«Град Свияжск», проект 21631

«Великий Устюг», проект 21631

«Вышний Волочек», проект 21361

295-й Сулинский дивизион ракетных катеров

Р-54 «Приднепровье», проект 1241

Р-71 «Шуя», проект 1241

 Р-60 «Буря», проект 1241

Р-239 «Набережные Челны», проект 1241

Р-334 «Ивановец», проект 1241

 Р-109 «Бриз», проект 1241

68-я бригада кораблей охраны водного района

400-й дивизион противолодочных кораблей

«Александровец», проект 1124М

«Муромец», проект 1124М

«Суздалец», проект 1124М

«Луцк», проект 1124М

«Тернополь», проект 1124М

«Хмельницкий», проект 1241.2

418-й дивизион тральщиков

«Иван Голубец», проект 266-М

«Чернигов», проект 266-М

«Ковровец», проект 266-М

«Турбинист», проект 266-М

«Черкассы», проект 266-М

«Вице-адмирал Жуков», проект 266-М

197-я бригада десантных кораблей

«Саратов», проект 1171

«Орск», проект 1171

«Николай Фильченков», проект 1171

«Константин Ольшанский», проект 775

«Цезарь Куников», проект 775

«Новочеркасск», проект 775

«Ямал», проект 775

«Азов», проект 775



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