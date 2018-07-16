В оккупированном Севастополе "диверсанты" атаковали Крымскую военно-морскую базу ЧФ РФ
|19:59 06.08.2018
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|Севастополь
В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам так называемой "Крымской военно-морской базы" ЧФ РФ провел учения по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Об этом сообщается на сайте Минобороны России, передает Флот - 2017.
Согласно легенде, в ходе патрулирования акватории экипаж дежурного противодиверсионного катера "Грачонок" обнаружил в гавани неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не отвечала на запросы и была идентифицирована как условный противник.
На перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. Оказавшие сопротивление "диверсанты" были нейтрализованы.
Генштаб Украины с 2014 года считает незаконными все так называемые "учения", проводимые РФ на временно оккупированной территории АР Крым.
Справка
"Крымская военно-морская база" ЧФ РФ – разнородное оперативно-территориальное объединение Черноморского флота ВМФ СССР и ВМФ России, существовавшее в 1976- 1996 годах и незаконно воссозданное 1 декабря 2014 года после аннексии Крыма Россией.
Штаб объединения находится в оккупированном Севастополе в том месте, где ранее находился штаб ВМС Украины.
В зоне ответственности так называемой "Крымской военно-морской базы" находится Чёрное море от границы с Украиной на западе и до Керченского пролива на востоке.
В состав базы включены:
41-я бригада ракетных катеров,
68-я бригада кораблей охраны водного района,
197-я бригада десантных кораблей, а также формирования боевого и тылового обеспечения
41-я бригада ракетных катеров
166-й дивизион малых ракетных кораблей
«Бора», проект 1239
«Самум», проект 1239
«Штиль», проект 1234
«Мираж», проект 1234
«Град Свияжск», проект 21631
«Великий Устюг», проект 21631
«Вышний Волочек», проект 21361
295-й Сулинский дивизион ракетных катеров
Р-54 «Приднепровье», проект 1241
Р-71 «Шуя», проект 1241
Р-60 «Буря», проект 1241
Р-239 «Набережные Челны», проект 1241
Р-334 «Ивановец», проект 1241
Р-109 «Бриз», проект 1241
68-я бригада кораблей охраны водного района
400-й дивизион противолодочных кораблей
«Александровец», проект 1124М
«Муромец», проект 1124М
«Суздалец», проект 1124М
«Луцк», проект 1124М
«Тернополь», проект 1124М
«Хмельницкий», проект 1241.2
418-й дивизион тральщиков
«Иван Голубец», проект 266-М
«Чернигов», проект 266-М
«Ковровец», проект 266-М
«Турбинист», проект 266-М
«Черкассы», проект 266-М
«Вице-адмирал Жуков», проект 266-М
197-я бригада десантных кораблей
«Саратов», проект 1171
«Орск», проект 1171
«Николай Фильченков», проект 1171
«Константин Ольшанский», проект 775
«Цезарь Куников», проект 775
«Новочеркасск», проект 775
«Ямал», проект 775
«Азов», проект 775
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