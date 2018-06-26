«В заявлении Дмитрия Медведева нет ничего нового, и к сожалению, ничего отличающегося, мы слышали много таких заявлений».

Об этом член парламентского большинства Тамар Хулордава заявила комментируя заявление Дмитрия Медведева, передает Грузия Online.



По ее словам, активность России исходит из того, что у Грузии есть большой прогресс на пути отношений с НАТО.



«Это сближение раздражает нашего северного соседа и именно на это мы должны списать острые заявление со стороны российских властей. Мы сделали выбор, это – суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор – демократия, стабильность, мир, крепкие институты и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией», — заявила Хулордава.



По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО завершится катастрофическими результатами.

«Вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — заявил Медведев.