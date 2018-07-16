Военная прокуратура и СБУ задержали дезертира-перебежчика
|19:05 06.08.2018
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|Крым
Под руководством Военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сотрудниками СБУ задержан дезертир-предатель ВСУ, находившийся в розыске с 2014 года.
Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает Флот - 2017.
Правоохранителями установлено, что в начале марта 2014 старший солдат военной части, которая дислоцировалась в АР Крым, не явился к новому месту службы на материковой части Украины.
Согласно информации СБУ, в течение 2015 мужчина проходил службу по контракту в Вооруженных Силах России.
Уволившись, предатель вернулся домой, в Александрийский район Кировоградской области.
Соответствующие органы в настоящее время проводят следственные действия – проверяется информация по содействию предателя военному командованию России в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Решается вопрос о возбуждении второго уголовного производства по статье «Государственная измена».
Обвиняемый по данной статье несет наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
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