Министерство внутренних дел и Одесский академический русский драматический театр просят суд взыскать с бывшего начальника городского управления милиции Андрея Нетребского 264 тыс. гривен за ущерб, нанесенный в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Бывший начальник городской милиции Одессы обвиняется в том, что, действуя умышленно, с целью скрыть свою некомпетентность 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в центре города самоустранился от выполнения своих служебных обязанностей и не организовал работу подчиненных правоохранителей.

Его действия привели к наступлению тяжких последствий - гибели в центре Одессы 6 человек, гибели в результате пожара в Доме профсоюзов 42 человек, получению телесных повреждений 197 лицами и причинению материального ущерба на сумму 195 886 гривен.

26 февраля текущего года Нетребскому было сообщено о подозрении в указанных преступлениях, в его отношении действует мера пресечения в виде личного обязательства.

Из ходатайства прокуратуры в суд следует, что с целью возмещения материального ущерба, причиненного в результате беспорядков в Одессе, потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 270 367 гривен: обслуживающие кооперативы "Бизнес центр Ольвия" - на сумму 6 600 гривен, Одесский областной академический русский драмтеатр - 150 663 гривны, а МВД - 113 103 гривны.

Учитывая это, Генпрокуратура попросила суд наложить арест на квартиру подсудимого.

Суд отказал в данном ходатайстве, мотивируя это тем, что следователь ничем не обосновал размер материального ущерба, заявленный в гражданском иске.

Дело против Нетребского и еще 2 одесских экс-правоохранителей, обвиняемых в оставлении в опасности граждан 2 мая 2014 года, рассматривается Приморским районным судом Одессы с июля текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.