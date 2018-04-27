Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами

18:11 06.08.2018 0 комментариев Румыния

Глава Минобороны Румынии удивил общественность своим публичным заявлением, по итогам которого ему пришлось оправдываться и объяснять, что он имел ввиду.

Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор менее, чем за сутки успел сделать громкое заявление о наличии на базе в Девеселу баллистических ракет, а затем опровергнуть свои же слова, отметив, что это была ошибка и он такого утверждать не мог, пишет AfterShock.

"Очевидно, что президент России Владимир Путин не будет доволен тем, что в Румынии развиваются очень серьезные военные возможности. Как сможет когда-либо президент Путин быть довольным тем, что в Румынии есть военная база в Девеселу с баллистическими ракетами?", — заявил Фифор накануне в эфире Antena 3.

После появившейся в скором времени реакции в прессе, упрекнувшей министра обороны в том, что он сказал не то, что нужно, так как в Девеселу находятся ракеты-перехватчики, а не баллистические, чиновник поспешил сделать еще одно заявление.

"Никогда не подумаю, что кто-то мог утверждать, что на базе в Девеселу есть баллистические ракеты. Вчера вечером я заявил, что у нас есть база в Девеселу, которая занимается баллистическими ракетами. На базе в Девеселу нет баллистических ракет. Это была ошибка восприятия, в худшем случае — речевая ошибка, но не смогу утверждать когда-либо, что на базе в Девеселу есть баллистические ракеты", — цитирует слова Фифора stiripesurse.ro.

Румынский министр в следующем месяце предпримет визит в США.

Посол Румынии в Соединенных Штатах Георге-Кристиан Майор заявил в понедельник, в интервью американскому изданию Politico, что Фифор встретится с министром обороны Джеймсом Мэттисом, с которым обсудит вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в области обороны, среди которых — предложение Румынии разместить американский военный контингент на воздушной базе имени Михаила Когэлничану, сообщает agerpres.ro.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что противоракетный комплекс в Румынии может быть легко укомплектован ракетами средней дальности и боевыми ракетами.

Российская дипмиссия отреагировала на высказывания министра обороны Румынии об оснащении базы НАТО в Девеселу.

Посольство России в Румынии опубликовало комментарий в связи с характером вооружений, размещенных на американской базе ПРО в Девеселу.

«В Посольстве России с некоторым удивлением следят за развивающейся в Румынии шумихой вокруг неких “некорректных” заявлений министра обороны Михая Фифора относительно так называемых оборонительных систем натовской, а по сути американской, глобальной сети ПРО, размещенной в Девеселу. Как представляется, развернувшаяся вокруг этой темы острая дискуссия имеет заметный внутриполитический привкус. По данному поводу: no comment (без комментариев — рус.) — это внутреннее дело Румынии», — сказано в заявлении на официальной Facebook-странице дипмиссии РФ.

Там же отмечено, что «по существу вопроса о характере развернутых на румынской земле пусковых установок и предназначенных для них ракет — ничего нового мы не услышали».

«К нашему глубокому сожалению в Бухаресте по-прежнему предпочитают следовать “страусиной политике”, закрывая глаза на главное в этой связи обстоятельство. Дело в том, что присутствие американских противоракет в Румынии в контексте создания “глобальной” системы ПРО по периметру границ Российской Федерации не только нарушает стратегическую стабильность на всей планете, которая уже более полувека основывается на приблизительном паритете потенциалов ядерного сдерживания. Эта система представляет и потенциальную угрозу национальной безопасности России, как в силу ее географического положения, так и в связи с односторонним выходом США в 2001 году из договора об ограничении ПРО, заключенного с СССР еще в 1972 году», — подчеркнуто в сообщении.

Там же указано, что «по вопросу технической возможности использования базы ПРО в Девеселу для размещения комплексов крылатых ракет весьма аргументированно высказался еще в мае 2016 года президент России Владимир Путин», и далее приводится цитата главы российского государства:

«На пусковые установки могут быть установлены ударные комплексы. Заменить одну ракету на другую не представляет никакого труда. Достаточно только поменять программное обеспечение. Даже и румыны этого не заметят. Если вчера части территории Румынии не знали, что такое быть под прицелом, то сегодня нам придется произвести определенные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность. Ответные. Мы не предпринимаем никаких первых шагов».



Ещё на эту тему:

10:53 06.08.2018
В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
18:04 20.06.2018
Румыния готова оказать поддержку задержанной за шпионаж Карине Цуркан
18:59 15.06.2018
В правящей партии Румынии задумались над отстранением президента
12:22 08.05.2018
Президент Румунії наполягає на відставці прем'єра
17:59 27.04.2018
Президент Румынии призвал премьера уйти в отставку из-за тайного меморандума по Израилю
08:34 19.10.2017
Президент Румынии подтвердил Порошенко свой визит в Украину после устранения "языковых" противоречий
13:34 30.06.2017
Парламент Румынии утвердил состав нового правительства
22:17 27.06.2017
Йоханнис подписал декрет о назначении кандидата в премьеры Румынии
13:54 19.06.2017
В Румынии проголосуют за вотум недоверия правительству
12:59 16.06.2017
Премьер-министра Румынии исключили из партии
10:02 26.05.2017
Румыния и Эстония нашли общие взгляды на будущее ЕС и «восточную» угрозу
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
15:09 06.08.2018
В Греции – новые отставки после смертоносных пожаров
20:55 03.08.2018
Греческий министр ушел в отставку после самого смертоносного лесного пожара в стране
15:10 03.08.2018
Еврокомиссия выделила Греции 37,5 млн евро для приема мигрантов
18:30 02.08.2018
Масштабные лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджогах
Все новости страны
Грузия Грузия
19:32 06.08.2018
Грузия ответила России о вступлении их страны в НАТО
13:29 06.08.2018
Россия угрожает НАТО «страшным конфликтом» в случае вступления в альянс Грузии
09:38 06.08.2018
Российских денег в Абхазии стало существенно меньше
19:13 03.08.2018
Авиация ЮВО заминировала с воздуха черноморское побережье Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
17:44 06.08.2018
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
10:53 03.08.2018
Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
Все новости страны
Россия Россия
16:27 06.08.2018
200 словацких знаменитостей требуют принять меры против "скандальной" деятельности байкерской банды "Ночные волки"
08:49 06.08.2018
Минобороны РФ разочаровалось в США после раскрытия конфиденциального предложения по Сирии
20:05 03.08.2018
Мутко после "успехов" в спорте назначен главным по развитию казачества
18:19 03.08.2018
В России заявили о проблемах в энергетике из-за отсутствия доступа к иностранным технологиям и деньгам
Все новости страны
Румыния Румыния
18:11 06.08.2018
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами
10:53 06.08.2018
В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
Все новости страны
Турция Турция
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
08:23 03.08.2018
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
Все новости страны
Украина Украина
21:00 06.08.2018
Оккупационные власти запугивают крымчан, которые едут на материковую Украину
20:47 06.08.2018
Пограничники задержали на границе с Молдовой партию радиоактивных аквалангов
20:23 06.08.2018
Вода от увольнений и от денег из Москвы в оккупированном Крыму не появится
19:59 06.08.2018
В оккупированном Севастополе "диверсанты" атаковали Крымскую военно-морскую базу ЧФ РФ
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс