Назначенный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов вручил сегодня государственному генеральному секретарю Министерства иностранных дел и европейской интеграции Михаю Кэпэцинэ копи верительных грамот в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ, передает DESCHIDE.MD.

В ходе встречи Михай Кэпэцинэ и Олег Васнецов обменялись мнениями о нынешнем состоянии молдавско-российских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества, а также расширения взаимовыгодного сотрудничества в других областях.

Государственный генеральный секретарь Михай Кэпэцинэ пожелал новому послу Российской Федерации успехов в работе, заверив российского дипломата в полной поддержке Министерства иностранных дел и европейской интеграции.