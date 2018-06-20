Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
|17:44 06.08.2018
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|Молдова
Назначенный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов вручил сегодня государственному генеральному секретарю Министерства иностранных дел и европейской интеграции Михаю Кэпэцинэ копи верительных грамот в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла.
Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ, передает DESCHIDE.MD.
В ходе встречи Михай Кэпэцинэ и Олег Васнецов обменялись мнениями о нынешнем состоянии молдавско-российских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества, а также расширения взаимовыгодного сотрудничества в других областях.
Государственный генеральный секретарь Михай Кэпэцинэ пожелал новому послу Российской Федерации успехов в работе, заверив российского дипломата в полной поддержке Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
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