В компании хотят объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современными западными наработками.

Государственное предприятие Одесский авиационный завод, входящее в состав государственного концерна Укроборонпром, американская компания Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине.

Об этом говорится в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает Корреспондент.net.

"Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача - объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему", - говорится в сообщении.

Предприятия также договорились о создании международного регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

Ранее: Азербайджан заинтересован в покупке 10 украинских самолетов Ан-178.