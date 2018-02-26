Одесский авиазавод будет выпускать самолеты совместно с Чехией и США
|17:17 06.08.2018
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|Одесса
В компании хотят объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современными западными наработками.
Государственное предприятие Одесский авиационный завод, входящее в состав государственного концерна Укроборонпром, американская компания Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине.
Об этом говорится в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает Корреспондент.net.
"Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача - объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему", - говорится в сообщении.
Предприятия также договорились о создании международного регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.
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