200 словацких знаменитостей требуют принять меры против "скандальной" деятельности байкерской банды "Ночные волки"

16:27 06.08.2018 0 комментариев Россия

Более 200 словацких знаменитостей подписали петицию с требованием к премьер-министру Петеру Пеллегрини принять меры против "скандальной" деятельности организации российской националистической байкерской банды "Ночные волки", которая создала базу примерно в 65 км от столицы Братиславы.

Об этом пишет Euobserver, передает Европейская правда.

Кадры с беспилотника, пролетевшего над комплексом, показали бывшие армейские танки, броневики и зенитные установки, припаркованные на территории базы.

Жители словацкого городка Дольна Крупа выступили против создания в их населенном пункте базы клуба.

Российские байкеры находятся под санкциями США, они обвиняются в предоставлении военной помощи пророссийским боевикам в Украине.

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру словацкого подразделения "Ночных волков".

Он говорит, что хочет открыть здесь военный музей.

Йозеф Гамбалек бывал в России и, по сообщениям СМИ, лично знаком с российскими байкерами.

Министерство обороны Словакии заявило, что займется изучением правовых основ деятельности клуба.

Президент Словакии Андрей Киска призывает власти страны найти механизмы для предотвращения возможных противоправных действий со стороны словацкой ветви клуба "Ночные волки".



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