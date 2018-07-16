Александр Костенко вместе с украинскими дипломатами в понедельник, 6 августа, пересек российско-украинскую границу, к вечеру украинец прибудет в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый замглавы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает сайт ATR.

«Как меня проинформировал Госсекретарь МИД Андрей Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересек российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве», — написала Геращенко.

Как сообщал сайт ATR.ua, в пятницу, 3 августа, украинец Александр Костенко вышел на свободу. Утром этого дня его освободили из Кирово-Чепецкой колонии №5 в России.

Напомним, бывший сотрудник милиции в Крыму Александр Костенко был похищен в Симферополе в феврале 2015 года.

Позже стало известно, что Костенко задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений сотруднику «Беркута» во время событий на Майдане 18 февраля 2014 года.

Крымский «суд» осудил Костенко сначала на 4 года и 2 месяца заключения, позже «Верховный суд» изменил ему приговор на 3 года и 11 месяцев.

Политзаключенный заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСБ во время задержания.