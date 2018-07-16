В оккупированном Севастополе родилась идея построить еще одно водохранилище стоимостью 24,5 млрд руб.
|15:36 06.08.2018
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|Севастополь
Оккупационные власти Севастополя рассматривают вопрос со строительством еще одного водохранилища.
По их мнению, оно сможет собирать воду из реки Бельбек. Предварительная стоимость создания Камышловского водохранилища - 24,5 миллиарда рублей, сообщают Новости Крыма.
«Буквально на днях узнали, что у нас готовится один из грандиозных проектов, о котором еще не писали СМИ, – строительство Камышловского водохранилища. Появилась информация, что 24,5 млрд. планируется по ФЦП на его строительство. Это то водохранилище, которое будет подпитываться из реки Бельбек», - сообщил общественник Андрей Ситников.
Ранее сообщалось что оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ.
Напомним, что ранее в Севастополе отказались от водозабора с реки Коккозка после протестов местных жителей.
Так же в сети появились кадры высыхающего Белогорского водохранилища на аннексированном полуострове. На сегодняшний день некогда одно из самых больших водоемов полуострова зарастает травой.
Обмеление водохранилища связано с тем, что его ресурсы направляются также на обеспечение водой восточных районов Крыма. Так, расход воды значительно превышает приток.
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