Оккупационные власти Севастополя рассматривают вопрос со строительством еще одного водохранилища.

По их мнению, оно сможет собирать воду из реки Бельбек. Предварительная стоимость создания Камышловского водохранилища - 24,5 миллиарда рублей, сообщают Новости Крыма.

«Буквально на днях узнали, что у нас готовится один из грандиозных проектов, о котором еще не писали СМИ, – строительство Камышловского водохранилища. Появилась информация, что 24,5 млрд. планируется по ФЦП на его строительство. Это то водохранилище, которое будет подпитываться из реки Бельбек», - сообщил общественник Андрей Ситников.

Ранее сообщалось что оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ.

Напомним, что ранее в Севастополе отказались от водозабора с реки Коккозка после протестов местных жителей.

Так же в сети появились кадры высыхающего Белогорского водохранилища на аннексированном полуострове. На сегодняшний день некогда одно из самых больших водоемов полуострова зарастает травой.

Обмеление водохранилища связано с тем, что его ресурсы направляются также на обеспечение водой восточных районов Крыма. Так, расход воды значительно превышает приток.