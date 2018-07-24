В Греции – новые отставки после смертоносных пожаров
|15:09 06.08.2018
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|Греция
В Греции назначили новое руководство аварийно-спасательных служб после смертельных пожаров в прошлом месяце неподалеку от Афин.
Офис греческого премьер-министра сообщил в четверг, 2 августа, что глав полицейского и пожарного ведомств заменят их заместители, сообщает BBC, передает Европейская правда.
Это стало известно через два дня после отставки министра гражданской обороны Греции.
Греческое правительство резко критиковали за реагирование на лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 90 человек.
Правительство заявило, что виновниками сокрушительных пожаров являются поджигатели, и обвинило незаконное строительство в блокировании маршрутов эвакуации. Однако недавно стали известны ряд серьезных ошибок власти в преодолении пожаров.
По словам одного из старших экспертов, полиция необдуманно направила автомобили в район, который вскоре был уничтожен пламенем. Другое исследование установило, что власть не сообщила официально жителям и туристам о пожаре.
Родственники, жертв пожаров, подали в суд на греческие органы государственной власти, пожарную службу и полицию.
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