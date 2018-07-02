Власти Украины сейчас рассматривают вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, отметил министр.

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины, сообщает ТСН в понедельник, 6 августа, передает Корреспондент.net.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – сказал он.

Напомним, в мае 2017 года российские СМИ сообщили, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ.

Однако позже Владимир Омелян опроверг эту информацию.

По его словам, Кабмин не рассматривал этот вопрос, хотя по его личному мнению, любое сообщение с РФ следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.