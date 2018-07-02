Украина готовится прекратить ж/д сообщения с РФ – Омелян
|14:42 06.08.2018
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|Украина
Власти Украины сейчас рассматривают вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, отметил министр.
Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины, сообщает ТСН в понедельник, 6 августа, передает Корреспондент.net.
"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – сказал он.
Напомним, в мае 2017 года российские СМИ сообщили, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ.
Однако позже Владимир Омелян опроверг эту информацию.
По его словам, Кабмин не рассматривал этот вопрос, хотя по его личному мнению, любое сообщение с РФ следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.
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